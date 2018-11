Todalsfjorden seier ja

Leiinga i Todalsfjordprosjektet krev at bygginga av Nordøyvegen må gjennomførast. I ei pressemelding skriv styreleiar Lars Løseth, og dagleg leiar Bergsvein Brøske at dersom Møre og Romsdal skal klare å fremstå som ein framtidsretta region, så er det heilt avgjerande at ein kan fullføre Nordøyvegen, og vidare kome i gang med Todalsfjordprosjektet det komande ti-året. Todalsfjordprosjektet jobbar for ferjefritt samband mellom Sunndal og Surnadal kommuner.