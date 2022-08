Tobias Svendsen tar pause fra fotballen

Lillestrøm-spiller Tobias Svendsen tar pause fra fotballen for å ta vare på den psykiske helsa si.

Det skriver Romerikes blad.

Onsdag ble moldenseren enig med ledelsen i Lillestrøm sportsklubb om å ta seg en pause, og reiser nå hjem til Molde på ubestemt tid, skriver avisa.

I fjor åpnet Svendsen opp og fortalte at han i flere år har slitt med angst. Det gjorde også at han ble kåret til «Årets forbilde i norsk fotball 2021». Han forteller nå til avisa at angsten ikke har gitt seg, og at han må få orden på det han sliter med utenfor banen.