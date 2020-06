To Vard-arbeidere testet positivt

To av Vard sine arbeidere i Tomrefjord i Vestnes har testet positivt på Covid-19 viruset. Det opplyser selskapet i en pressemelding nå i kveld. De to er i isolasjon. VARD har i samarbeid med smittevernlegen i Vestnes kommune iverksatt sporing av personer som de to arbeiderne har hatt nærkontakt med. Kolleger som har jobbet sammen med de er informert og er i karantene, opplyser Vard. De to arbeiderne ankom Norge i forrige uke. Begge er innleide arbeidere som bor på enerom i brakkerigg på Trohaugen i Tomrefjord.