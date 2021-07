To turgåere har gått seg fast

To turgåere har gått seg fast på Bispen i Rauma. Ifølge Hovedredningssentralen (HRS) skal det ikke være snakk om personskade. Et redningshelikopter og en fjellfører, som likevel er på treningsoppdrag, vil bistå for å hjelpe turfølget ned igjen. HRS oppfordrer alle til å ta med tau på bratte turer, eller å snu i tide.