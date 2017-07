To tiltalt i narkotikasak

To menn i 20-årene, bosatt på Sunnmøre, er tiltalt for frihetsberøvelse og forsøk på å inndrive penger fra narkotikasalg ved å tvinge en annen person til å gjøre dette for seg. Det skal angivelig ha blitt truet med både øks, tapetkniv og en angivelig pistol. Dette skal ha skjedd i en romsdalskommune våren 2013. Tiltalen omfatter også oppbevaring og overdragelse av hasj.