To tilsette smitta på sjukehus

To tilsette ved intensivseksjonen ved Ålesund sjukehus testa måndag 7. desember positivt for covid-19. Dei tilsette har ikkje hatt pasientkontakt dei siste to døgn før dei fekk symptom. Sju kollegaer er sett i karantene, men det skal ikkje få konsekvensar for drifta av sjukehuset.