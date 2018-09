To til sjukehus etter ulykke

To personar er frakta til St. Olavs hospital i Trondheim etter at ein bil hamna på taket ved Ormset i Aure. – Bilen rulla rundt og hamna på taket. Dei to involverte skal ikkje vere alvorleg skadd. Dei var vakne og bevisst, men hadde smerter i kroppen, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i politiet. Det var ingen andre bilar involvert i ulykka.