To til sjukehus

To personar som har køyrt av vegen med ein motorsykkel blir sende til sjukehus med luftambulanse. Dei to turistane har køyrt av vegen i Fjøra i Norddal. Dei to skal ha vore vakne då nødetatane kom til, men helsepersonell trur det kan vere bekkenskade, og difor blir dei sende med helikopter. Dei blir truleg sende til Ålesund.