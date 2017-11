To til sjukehus

To av tre som var involverte i ein kollisjon mellom to bilar i Årødalskrysset i Molde, er sende til sjukehus. Det dreier seg om ein vaksen person og eitt barn. Det er ikkje indikasjonar på at dei to skal vere alvorleg skadde, opplyser operasjonsleiar Jan Helge Kjøl til NRK. Politiet jobbar framleis på staden.