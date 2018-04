To til legesjekk

To personer blir fraktet med ambulanse til helsesjekk etter et trafikkuhell like ved Dragsundkrysset på fylkesveg 661. Bilen, som hadde kjørt inn i autovernet, blir fjernet fra stedet, og det åpnes snart for normal trafikk, opplyser politiet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men det skal ha vært svært glatt på stedet.