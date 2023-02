To tenåringsjenter skal ha blitt slått – etterforsker saka

Politiet har mottatt to anmeldelser etter at to tenåringsjenter skal ha blitt slått på en fest, skriver Tidens Krav. Natt til 12. februar rykket politiet i Surnadal ut etter melding om at en gutt i slutten av tenårene var utagerende på en fest. I etterkant av hendelsen fikk politiet opplyst at en jente var sendt til legevakt og videre til St. Olavs hospital i Trondheim etter å ha blitt slått. Jenta har anmeldt hendelsen, og politiet har også mottatt anmeldelse fra en annen tenåringsjente.

– Vi føler vi har en god oversikt over hva som har skjedd. Det er en sak vi prioriterer og som vi ser alvorlig på når det oppstår voldshendelser i ungdomsmiljø, sier politioverbetjent Anders Magne Ormset i Surnadal, til avisa.