To tatt for å ha køyrd for fort

I løpet av helga har to personar blitt tatt for å ha køyrd for fort i Atlanterhavstunnelen i Kristiansund. Ei kvinne blei stoppa då ho køyrde i 126 kilometer i timen i tunnelen, medan ein mann blei stoppa etter å ha køyrd i 136 kilometer i timen. Fartsgrensa på staden er 80 kilometer i timen. Politiet har oppretta straffesaker på begge forhold og dei to har fått førarkorta beslaglagd.