To svensker involvert i trafikkuhell

De to involverte i trafikkuhellet på Sunndalsøra der to motorsykler veltet, er svenske statsborgere. Den ene har brudd i en arm og den andre brudd i en tommel, opplyser politiet. Ambulansepersonell ivaretar personene. Motorsyklene kjørte i samme retning. Da den fremste bremset ned for å snu ble den påkjørt bakfra av den andre.