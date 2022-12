To søkjarar til sjefstilling

To personar har søkt på stillinga som sjef for dei to sjukehusa i Molde og Kristiansund. Det skriv Romsdals Budstikke. Dei to som ønskjer å bli sjef for sjukehusa er Britt Rakvåg Roald og Mikkel Fostervold.

Roald er i dag konstituert i denne stillinga. Fostervold jobbar ved Nordlandssykehuset i Bodø.