To smittet av mutert virus i Averøy

Det er påvist to smittetilfeller i Averøy med mutert variant etter innreise. Det opplyser Averøy kommune på sin hjemmeside. De to personene har i følge kommuneoverlegen ikke vært i kontakt med andre etter innreise og er isolert. Averøy kommune ønsker å minne om de nasjonale retningslinjene i forbindelse med vinterferien. Tidligere i februar hadde Averøy et smitteutbrudd der 14 personer ble smittet.