To smitta i Ulstein

To personar har testa positivt for korona i Ulstein. Dei to var allereie i karantene, og er no overførte til isolasjon. Tilfella er knytt til eitt av smittetilfella som vart meldt 21. juli. I tillegg til dette er seks personar i Ulstein i karantene i samband med eit smittetilfelle i Volda.