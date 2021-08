To smitta i Herøy

To personar har testa positivt på covid-19 i Herøy. Dei to er nærkontaktar av eit smittetilfelle som blei oppdaga fredag. Dei to går frå karantene til isolasjon. Nærkontaktar blir no sett i karantene og testa måndag. Blant anna gjeld dette eit handballag, opplyser Herøy kommune.