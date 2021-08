To smitta i Ålesund i helga

To personar er smitta i løpet av helga med koronavirus i Ålesund. Kommunen meldte måndag morgon at det var fire, men to av dei er overført for oppfølging i andre kommunar. Mange nærkontaktar skal testast ut av karantene i dag måndag og i morgon. Det er derfor venta fleire smittetilfelle no framover. Smittesporingsteamet har god oversikt over utbrotet i Ålesund og dei fleste smittevegane er kjende.