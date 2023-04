To slagsmål natt til sundag

Politiet i Møre og Romsdal melder om to ulike slagsmål i Molde og Ålesund sentrum. I Molde vart ein person teken med til arresten litt før klokka to etter ein slåstkamp. I Ålesund vart ein person kort tid etter sendt til legevakta etter eit anna slagsmål. To personar vart bortvist frå sentrum, og politiet oppretta sak.

Same kveld vart sjåførar i båe byar stoppa på mistanke om køyring i rusa tilstand. Ein vart pågripen og sikta for å også ikkje ha gyldig førarkort.