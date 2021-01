To skip skal snart vere klare

Dei to første kystruteskipa til Havila Kystruten skal bli levert til Noreg i februar og mars. Det seier Per Sævik i Havila til Skipsrevyen. Kystruten skulle opphavleg ha starta seglingane sine i Noreg 1. januar i år. Samferdselsdepartementet gav Kystruten moglegheit til seinare oppstart som følgje av koronasituasjonen og forseinkingane for Havila. Når Kystruten endeleg vil starte seglingane sine i Noreg, er førebels ikkje klart (NPK).