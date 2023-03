To skiløparar tatt av snøskred

To skiløparar blei torsdag tatt av eit snøskred i Fladalen i Ørsta. Det skriv Møre-Nytt. Dei to skal ha blitt frakta 50 til 150 meter nedover i og delvis under skredet, men kom seg opp og ut av skredet utan skader. Det skriv gruppa som var på tur sjølv på nettsida til snøskredvarslinga varsom.