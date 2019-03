To sider med klager mot Rekdal

Manglende fokus og lite tilstedeværelse på treningsfeltet skal være noen av grunnene til at Kjetil Rekdal er fritatt fra sine arbeidsoppgaver i Start. I følge VG har styret mottatt to fulle A4-sider med klager fra støtteapparatet mot Rekdal. I følge jurister kan konflikten få to utfall: enten at partene blir enige og Rekdal får en sluttpakke, eller at saken havner i retten. Start møter Aalesund i åpningskampen i 1.divisjon klokka 1530 i dag.