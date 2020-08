To sett i karantene

To personar er sett i karantene i Kristiansund. Dette skjer etter at dei skal ha vore i nærkontakt med ein person som har fått påvist koronasmitte på Seadrill-riggen West Phoenix. Det opplyser kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær til NRK søndag kveld. Dei to som sitt i karantene har så langt ikkje symptom.