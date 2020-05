To prisar til Sigrid

Sigrid har fått prisane «Årets Spellemann» og «Popartist for musikkåret 2019» så langt under Spellemann-utdelinga. I dag kan ho også vinne ein Spellemann for «Årets låt» for songen «Don't Feel Like Crying». Den prisen blir delt ut i kveld på NRK 1 frå klokka 22.00.