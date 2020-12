To politifolk per 1.000 innbyggere

Ferske tall viser at regjeringen nå i desember har nådd målet fra 2008 om at det skal være to politifolk per 1.000 innbyggere her i landet. Stortinget diskuterer fredag Justis- og beredskapsdepartementets salderte budsjett for 2020. Justisminister Monica Mæland (H) peker på at det siden 2013 er blitt ansatt 3.200 flere årsverk i politiet.