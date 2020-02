To personer til sykehus

To personer fraktes til Ålesund sjukehus for sjekk etter ei trafikkulykke i Sandvika i Herøy. Det var totalt tre personer involvert i ulykka. Det ene personen var et barn. De to personene skal ha smerter i mage og rygg. Årsaken til ulykka er foreløpig ikke kjent.