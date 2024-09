To personer tatt med til arresten

Ifølge politiet ble en beruset mann i 30-årene i Molde innbrakt til arresten for å ha forulempet politiet, og nektet å etterkomme politiets pålegg. Politiet oppretter sak, skriver de.

Like etterpå melder politiet at også en beruset mann i 30-årene i Ålesund er tatt med til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse.