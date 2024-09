Politiet har fått melding som to personer som slåss ved Tueneset i Ålesund. Politiet melder at de har en patrulje på stedet som har kontroll på to personer.

– De må hvert fall fremstilles for lege for vi vet ikke hvilke skader de kan ha. De skal ha slåss skikkelig, sier operasjonsleder i politiet, Tove Holst-Dyrnes.

Klokken 20.52 melder politiet at to personer er fraktet til legevakt.