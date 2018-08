To personer kjørt til legevakt

Rett før klokken 17.00 skjedde det et trafikkuhell mellom to biler, i krysset ved Borgundvegen og Niovegen i Ålesund. To personer var involvert i ulykken og begge ble kjørt til legevakten for sjekk. Vegtrafikksentralen melder at vegen er stengt inntil videre.