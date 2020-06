To personer hentet av luftambulanse

To personer er hentet av luftambulanse og fraktet til St. Olavs hospital etter en trafikkulykke på Bergsøya i Gjemens, opplyser operasjonsleder Roar Fylling til NRK. Den tredje personen er fraktet til lokalt sykehus. Det var Tidens Krav som først meldte at luftambulanse var tilkalt til ulykkesstedet etter trafikkulykken mellom to biler. Veien er stengt og på Bergsøya er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 6112. Omkjøring er kun for personbiler og tyngre kjøretøy må vente.