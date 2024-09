Det var 28. juni 2023 at hurtigbåten Tyrhaug kolliderte med servicefartøyet Frøy Loke. Dette skjedde like utanfor Ringholmen i Aure kommune på Nordmøre.

Hurtigbåten går vanlegvis mellom Kristiansund og Trondheim. Den var på veg til Trondheim då ulykka skjedde.

I etterkant av ulykka blei føraren av hurtigbåten sikta for brot på straffelova 356.

No har statsadvokaten i Møre og Romsdal tatt ut tiltale mot to personar i samband med saka.

Dei to er tiltalte etter straffelova § 356, jf. §355, for å aktlaust ha forårsaka sjøskade, som lett kunne ha ført til tap av menneskeliv.

– Kollisjonen skjedde fordi brua på Tyrhaug ikkje var bemanna i samsvar med gjeldande prosedyre, og fordi bruvakta på Tyrhaug ikkje var tilstrekkeleg observant på anna trafikk, står det i tiltalen.

Fleire til sjukehus

Det var 31 passasjerar og eit mannskap på fem om bord i hurtigbåten. I arbeidsbåten var det fire personar.

Begge båtane fekk skader i skroget i ulykka.

Fleire personar blei sende til sjukehus etter ulykka, mellom anna to av dei tilsette om bord i hurtigbåten. Ein av desse skal ha blitt alvorleg skadd.

I tillegg blei to av passasjerane skadd.

Også ein av dei som var om bord i arbeidsbåten Frøy Loke blei skadd i hendinga. Dei tre andre kom fysisk uskadd frå kollisjonen.

I etterkant av ulykka fortalde ein av passasjerane om bord i hurtigbåten at dei stadig kom nærmare og nærmare arbeidsbåten.

– Eg hadde akkurat henta ein kopp kaffi og la merke til at ein blå båt var faretruande nær. Eg tenkte «no må nokon svinge snart». Samtidig lurte eg på om eg kunne ha sett feil. Så small det, rett og slett.

Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i januar. Det er sett av fire dagar til saka.

Fleire personar blei sendt til sjukehus etter ulykka. Begge båtane fekk store skader i kollisjonen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Avvik i rutinar og praksis førte til kollisjonen

Det var fint vêr og skal ha vore lite sjø og god sikt den dagen ulykka skjedde.

Ifølgje rapporten til Statens havarikommisjon oppfatta ikkje mannskapet på servicebåten det som unormalt at hurtigbåten kom like mot dei, då dette var normalt, og dei hadde vikeplikt. Mannskapet på servicefartøyet heldt då same fart og kurs.

– Navigatøren på hurtigbåten hadde fokus på ein passerande seglbåt og støttenavigatøren var i eit anna rom bak brua. Ingen av dei skal då ha oppfatta kollisjonsfaren, står det i rapporten.

Om bord i arbeidsbåten såg dei at hurtigbåten nærma seg på stødig kurs og at dei kom til å passere nært. Dei rekna med at hurtigbåten såg dei og ville ha klarering til passere.

Då dei oppdaga at dette ikkje gjekk, skjedde alt så fort at dei ikkje rakk å gjere avhjelpande tiltak for å unngå ein kollisjon.

Var berre ein navigatør på brua

I februar kom Statens havarikommisjon med sin rapport om ulukka.

Då ulykka skjedde var det berre ein navigatør på brua, skreiv dei i rapporten.

Støttenavigatøren skal då ha oppheldt seg i rommet bak brua og ikkje oppfatta kollisjonsfaren.

– Dersom det hadde vore to navigatørar til stade på brua ville dette ha auka sjansen for å observere arbeidsbåten Frøy Loke, skreiv havarikommisjonen i rapporten.

Vidare skreiv dei at mannskapet, både på Tyrhaug og andre hurtigbåtar i reiarlaget, opplevde at prosedyrane var klare på at det alltid skulle vere to navigatørar på brua under seglas.

Samtidig skal mannskapet ha opplevd ei forventning om å få unnagjort administrative oppgåver og å svare på spørsmål frå reiarlaget raskt. Dei skal også ha følt at tida i hamn ikkje var nok til å få gjort unna alt.

– For støttenavigatøren gav det meir meining å få unnagjort andre administrative oppgåver enn å utføre oppgåva som støttenavigatør. Slik situasjonen var denne dagen, blei det ikkje vurdert som auka risiko å berre vere ein navigatør på brua, stod det i rapporten.

Dette skal ha skjedd i område der mannskapet såg på risikoen for samanstøyt som låg.

Havarikommisjonen skriv at oppfattinga av risikoar i rutinemessige arbeidsoppgåver er noko ein over tid kan normalisere og oversjå, og at dette var ein av fleire faktorar som forklarar kvifor det var forskjell i rutinane og korleis arbeidsoppgåvene faktisk vart utført om bord.

Havarikommisjonen meiner at reiarlaget kontinuerleg bør legge til rette for at det ikkje oppstår arbeidspraksis som ikkje stemmer med prosedyrane.

NRK har så langt ikkje fått ein kommentar frå Torghatten Midt, som drifta ruta då ulykka skjedde.