To nye tilfelle av korona i Ålesund

Seint torsdag kveld fekk Ålesund kommune stadfesta to nye tilfelle av koronavirus. Ein familie har vore på reise i utlandet, og to personar er så langt stadfesta med koronavirus, melder kommunen. – Familien hadde mistanke om korona i omgangskretsen på reise og tok straks smitteomsyn, seier kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg. Etter heimkomst har familien vore i karantene og også nærkontaktar er sett i karantene. Dei to personane har få symptom og har det bra, opplyser kommunen.