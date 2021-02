To nye smittetilfeller i Molde

To nye tilfeller av koronasmitte er påvist i Molde, opplyser kommunen i en pressemelding. De smittede har ingen relasjon til hverandre. Den ene har blitt smitte på en jobbreise til Østlandet. Smittesporing pågår fortsatt, men så langt er ingen satt i karantene som følge av dette tilfellet. Den andre er en tilreisende fra Østlandet som er på besøk i Molde. Seks nærkontakter er satt i karantene og skal testes. Laboratoriet ved sjukehuset i Molde vil nå analysere de to positive prøvene for å avdekke mulig mutasjon.

– Vi har ingen spesiell mistanke om at de er smittet av mutert virus, men vi tester for å være på den sikre siden, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.