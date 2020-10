To nye smittetilfeller i Molde

Molde kommune har torsdag to nye smittetilfeller av Korona, opplyser kommunen. Dermed er kommunen oppe 18 smittede i høst. Rundt 120 personer er nå satt i karantene. Kommunen har funnet smittekilden for den ene personen, men for den andre er smittekilden ennå ikke kjent.

– Men vi arbeider fortløpende med smittesporingen og håper å komme til bunns i dette, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.