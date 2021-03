To nye smittet i Molde

To nye personer er bekreftet koronasmittet i Molde kommune. Den ene er lærer ved Nordbyen skole. Hele femte trinn ved skolen, samt lærere og øvrige ansatte som har vært nærkontakter, er satt i karantene og blir testet i dag. Smittesporing pågår fortsatt. Det er til sammen 28 elever på trinnet. Molde kommune vil gjennomføre et digitalt foreldremøte for foreldre og foresatte på femtetrinnet i ettermiddag. De to nye smittede er kjente nærkontakter som kan kobles til øvrige smittetilfeller som er registrert i kommunen denne uken. Det er ikke mistanke om en mutert virusvariant, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.