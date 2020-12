To nye smitta i Volda

Volda kommune opplyser at to nye har testa positivt for koronasmitte. Begge var nærkontaktar til ein person som tidlegare fekk påvist smitte. Desse er no sett i isolasjon. Smittevegen er kjent, opplyser kommunen. Dei seier vidare at teststasjonen opplever nokre forseinkingar på prøvesvar denne veka.