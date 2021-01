To nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune melder om to personar som har testa positivt for koronasmitte. Den eine skal ifølge kommunen ha blitt smitta under ei innlandsreise. Det andre tilfelle har ukjent smittekjelde og kommunen jobbar no med smittesporing. Nærkontaktar til begge personane er sett i karantene.