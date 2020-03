To nye smitta i Ålesund

Seint søndag kveld fekk Ålesund kommune stadfesta to nye påviste smittetilfelle av koronavirus. Dei to smitta er i heimeisolasjon og er i betring, ifølge kommunen. Dei to skal ha blitt smitta i utlandet. Det er no 13 personar som har fått påvist koronaviruset i Ålesund.