To nye positive i Averøy

To personar har testa positivt etter retesting i Averøy. Det melder kommunen. Dei melder at dei har god kontroll etter utbrotet ved Jangaard Export sitt anlegg på Hasseløya i starten av februar. – Massiv testing og smittesporing viste at 12 personar var smitta og blei isolert. 178 nærkontaktar blei sett i karantene og testa. Etter 2. gangs test før helga har ytterlegare to personar testa positivt. Desse var allereie sett i karantene, skriv kommunen i ei pressemelding.