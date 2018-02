To nye krillkonsesjoner

For første gang på over ti år blir det lyst ut nye krillkonsesjoner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. To nye krillkonsesjoner lyses nå ut. Forrige gang det ble lyst ut krillkonsesjoner var i 2007. Da ble det lyst ut 4 konsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet foreslo i fjor høst at det skulle lyses ut mellom to og fire nye krillkonsesjoner. I dag er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine og Stig Remøys Rimfrost.