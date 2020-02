To nye klinikksjefar

Administrerande direktør Øyvind Bakke har to nye klinikksjefar på plass i sin leiarkabal. Palma Hånes blir ny klinikksjef for Volda sjukehus og Lars Erik Sjømæling blir klinikksjef i Klinikk for prehospitale tenester, melder Helse Møre og Romsdal.