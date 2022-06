To motorsyklistar skal ha blitt tatt i skred

To motorsyklistar skal vere tatt av eit steinskred ved Aursjøvegen i Sunndal og klart å ta seg ut for eiga hand. Politiet blei vasla om skredet like før klokka 20 og er framleis på staden. Dei to skal ha blitt lettare skadde. Entreprenør har allereie rydda vegen.