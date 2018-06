To mopeduhell i Surnadal

I Surnadal har det for kort tid sidan vore to trafikkuhell der mopedar har kollidert med bil. Det eine uhellet skjedde ved Amfi-senteret i Surnadal. Mopedføraren er sendt til legevakta for sjekk. I det andre uhellet mellom bil og moped i Surnadal, blei mopedføraren påført skrubbskadar, opplyser operasjonsleiar Arild Reite hos politiet. Politiet er opptekne med traktorulukka i Rindal, og har enno ikkje fått undersøkt nærare dei to trafikkuhella i Surnadal.