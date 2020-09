To mistet lappen i kontroll

To bilførere ble anmeldt i en trafikk-kontroll på fylkesvei 670 i Surnadal i dag. Den ene kjørte 88 km/t i 60- sona, mens den andre fikk førerkortet beslaglagt fordi han endte opp med for mange prikker. I tillegg til de to som ble anmeldt og mistet førerkortet, fikk fire andre førere forenklet forelegg i kontrollen.