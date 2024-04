To mistet lappen

To bilførere mistet førerkortet og blir anmeldt etter en fartskontroll som UP gjennomførte på E136 ved Måndalen i Rauma i ettermiddag. Ytterligere sju bilførere fikk forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 78 km/t, opplyser politiet.