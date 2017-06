To millioner til Geiranger

Reiselivsnæringen i Geiranger får to millioner kroner i støtte for å utarbeide en såkalt masterplan for reiselivet i turistbygda. Pengene kommer gjennom revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Reiselivsaktørene i Geiranger skal nå sammen utarbeide en helhetlig plan for å utvikle Geiranger som reisemål og som lokalsamfunn.