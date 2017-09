To millioner ekstra til NORSØK

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger inn to millioner kroner ekstra til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) neste år. Det sa ministeren da han besøkte dem i Tingvoll torsdag. – Dette var overraskende og veldig gledelig, sier daglig leder Turid Strøm. Fra før har NORSØK ei bevilgning på 5 mill kroner fra Landbruks- og matdepartementet, som tilsvarer 25 % av en omsetning på 20 mill kr i 2017. Etter å ha drevet selvstendig i ett og et halvt år, har antall ansatte økt fra 12 til 18.