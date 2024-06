To millionar til Anders Svor museet

Det blir sett av to millionar kroner til Anders Svor museet i Grodås i Volda kommune. Det er klart etter at SV og regjeringspartia har blir samde om revidert nasjonalbudsjett.

Leiar i Volda SV, Ingrid Opedal, seier ho håpar at dette er nok til at VITI kan gjere denne skulpturskatten tilgjengeleg for ålmenta resten av året

Opedal håpar også at dette vil bane vegen for ein permanent auke i i budsjettet til VITI.