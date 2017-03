To meter målvakt til KBK

Kristiansund BK har sikret seg den 24 år gamle målvakten Ante Knezovic. Den 202 cm høye sisteskansen fra Kroatia har tidligere spilt for klubber som Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg og sist Bryne. - Det føles fantastisk å ha signert for KBK. Jeg har hatt et øye med klubben lenge, og kan ikke vente med å ta fatt på arbeidsoppgavene mine her, sier han til klubbens hjemmeside.