To menn siktet for forsøk på ran

To menn er i Romsdal tingrett dømt til ytterligere varetektsfengsling til 10. august. Begge er siktet for forsøk på ran og tvang. Og den ene mannen er i tillegg siktet for dyrking og oppbevaring av narkotika. Retten så det sannsynlig at de begge kunne begå flere straffbare handlinger av samme type dersom de ble løslatt. Mennene holdes i varetekt til 10. august inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten.